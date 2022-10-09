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تخصيص أراض من أملاك الدولة بـ9 مناطق لإقامة مشروعات قومية وخدمية

كتب:

محمد مجدي
09:37 ص | الأحد 09 أكتوبر 2022
رئيس الوزراء

رئيس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي 9 قرارات، بتخصيص مساحات مختلفة من أراض أملاك الدولة بالمجان في 9 مناطق لإقامة مشروعات قومية وخدمية عليها، وشملت: مشروعات صرف صحي، ووحدة ذبيح «سلخانة»، ومكتب تموين، ومسجد، وملعب كرة قدم، وإدارة تعليمية، ووحدة إطفاء، ومركز شباب، ومكتب لهيئة الاستخبارات العسكرية.

قبول استقالة نائب وزير الإسكان

كما أصدر رئيس الوزراء قرار رقم 3311 لسنة 2022، بقبول الاستقالة المقدمة من المهندس خالد محمود أحمد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية.

ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية، للاطلاع عليها اضغط هنا.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.