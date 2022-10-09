تخصيص أراض من أملاك الدولة بـ9 مناطق لإقامة مشروعات قومية وخدمية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي 9 قرارات، بتخصيص مساحات مختلفة من أراض أملاك الدولة بالمجان في 9 مناطق لإقامة مشروعات قومية وخدمية عليها، وشملت: مشروعات صرف صحي، ووحدة ذبيح «سلخانة»، ومكتب تموين، ومسجد، وملعب كرة قدم، وإدارة تعليمية، ووحدة إطفاء، ومركز شباب، ومكتب لهيئة الاستخبارات العسكرية.

قبول استقالة نائب وزير الإسكان

كما أصدر رئيس الوزراء قرار رقم 3311 لسنة 2022، بقبول الاستقالة المقدمة من المهندس خالد محمود أحمد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية.

ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية، للاطلاع عليها اضغط هنا.