الحكومة: خطة لتخفيض معدلات الدين ووضعها في مسار تنازلي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية.

وصرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن لجنة السياسات النقدية والمالية تتابع عن كثب كل التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، بهدف التعامل معها بما يخدم مصالح الاقتصاد المصري، ويخفف تبعات الأزمة العالمية الحالية على الاقتصاد المصري.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض عدد من الإجراءات التي يجري العمل عليها؛ لتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، كما جرى استعراض خطة الحكومة لتخفيض معدلات الدين، ووضعها في مسار تنازلي، وفي هذا الإطار جرى التطرق إلى أهمية زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي من مصادره المختلفة، وفق عدد من المقترحات تجري دراستها.

حضر الاجتماع حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، ومسؤولو الوزارات المعنية والبنك المركزي، كما حضر الاجتماع من أعضاء المجلس ذوي الخبرة كل من الدكتور أشرف العربي، ومحمد الإتربي، والدكتور حسين عيسى.