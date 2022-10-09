رحلت بعد زفافها بشهرين.. شقيق «عروس الغربية»: «الحياة صعبة من غيرها»

«هي توأمي عايشين مع بعض منذ لحظة ولادتنا»، بتلك الكلمات نعى معتز العسال، شقيقته العروس إيمان صاحبة الـ 25 عاما، والتي توفيت بعد شهرين من زواجها، داخل إحدى غرف مستشفيات طنطا الجامعي، إثر إصابتها بمرض مناعي، صاحبها منذ ولادتها.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه وشقيقته المتوفية توأم وتاريخ ميلادهما 17 يوينو، وأنهما لم يتفرقا سوى من شهرين بسبب زفافها، ولكن الموت فرق بينهما للأبد داعياً الله أن يجمعه معها في الآخرة.

صدمة شقيق العروس

وأوضح أن إيمان عروسة الغربية خريجة كلية الحقوق، وكانت منذ صغرها تعاني من مرض مناعي، ومثل غيرها يعيشون به، وبعد زواجها تدهورت حالتها الصحية وتم نقلها إلى مستشفى طنطا الجامعي غير أنها لفظت أنفاسها الأخيرة، «كانت صدمة لي اتولدنا مع بعض، وعشنا حياتنا سوا، أنا متعود على هزارها والحياة صعبة من غيرها».

وأكد: «كبرنا سويا وكنا بنعمل وبنلعب كل شيء مع بعض ونروح إلى الدكاترة مع بعض»، كاشفا عن اللحظات الأخيرة في حياة شقيقته، داخل المستشفى، «دخلت المستشفي من 10 أيام وكان عندي أمل تخرج زي كل مرة وترجع معايا لكن القدر حرمني منها».

هدية عيد الميلاد

وأشار معتز إلى مواقف لا تنسى مع شقيقته، ومنها عيد الميلاد، «مش قادر أنسي يوم عيد ميلادنا حرصت على شراء هدية لها وأنا راجع من شغلي لتفاجئني بهديتها لي.. كانت حنينة وتعمل على إسعاد الآخرين».

يذكر أن واقعة عروس الغربية بطلتها إيمان العسال، التي لفظت أنفاسها الأخيرة نتيجة إصابتها بمرض مناعي وجرى دفنها في مقابر العائلة، بمركز زفتى، وذلك بعد شهرين من زواجها، متأثرة بمرضها المناعي الذي أصيبت به من صغرها، ولكنه مؤخرا هاجم جسدها بشدة وتسبب في وفاتها.