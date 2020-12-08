متزوجة قبل أسبوعين.. مصرع عروس صعقا بالكهرباء في الغربية

تواصل أجهزة تسخين المياه في البيوت حصد أرواح الكثيرين، فبعد أيام قليلة من مصرع شاب وعروسته داخل حمام شقتهم بمنطقة الخصوص، إثر تسرب غاز السخان، توفيت عروس أخرى اليوم في الغربية صعقا بكهرباء السخان.

وشهدت قرية الحداد، التابعة لمركز بسيون، بمحافظة الغربية، مصرع ربة منزل، متزوجة حديثا صعقا بكهرباء السخان داخل منزلها.

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون، يفيد بمصرع ربة منزل، في العقد الثالث من عمرها، مقيمة بقرية الحداد التابعة لمركز بسيون، إثر تعرضها للصعق بالكهرباء أثناء إستخدام سخان المياه.

وتبين من التحريات أن الفتاة متزوجة حديثا قبل حوالي أسبوعين، وتوفيت صعقا من سخان الكهرباء بمنزلها، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

"120 دقيقة" هى المدة التى استغرقها عروسان داخل شقتهما بقرية طحا المرج بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، ولفظ الاثنان أنفاسهما الأخيرة وكشفت أسر العروسين وأهالي القرية الحادث المأساوي في "الصباحية".

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية أن أسر العروسين وأهالي المنطقة ووحدة المباحث عثروا عليهما جثتين مختنقتين بالغاز داخل الحمام.

وأضافت التحريات والتحقيقات التى جرت بمعرفة إدارة البحث الجنائى ووحدة مباحث ديرب نجم أنهم اتصلوا بالعروسين ولم يرد أحدهما واستعانوا بالجيران والشرطة وقاموا بكسر الباب وعلى دخول رجال الشرطة إلى مسرح الجريمة تبين العثور على جثتي العروسين داخل الحمام وأنهما لفظا أنفاسهما الأخيرة عقب دخولهما الشقة بقرابة ساعتين.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيقات التى عاينت مكان الجثتين، وورد تقرير مفتش الصحة الذي أكد أن سبب الوفاة إسفكسيا الخنق ناتجة عن تسريب غاز أثتاء استحمام الزوجين وقررت الجهات المختصة تسليم الجثمانين لذويهما لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة وصرحت بالدفن.