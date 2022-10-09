فريق متطوع في الخير لتجهيز العرائس وشراء الأدوية لغير القادرين

رزقه الله لين القلب والرحمة بغيره، فكان يتألم لأنين المرضى ويزيد ألمه هؤلاء غير القادرين على تدبير أمورهم وشراء الأدوية، واهتم أكثر بالفتيات اللاتي لم يتزوجن بسبب عدم قدرة أسرهن على شراء جهازهن، فتطوع «عزت صالح» منذ 4 سنوات، بماله ووقته لإدخال السرور على المحتاجين بمساعدتهم، وقرر أن يترك بصمة سرور في قلب كل محتاج، فأطلق مبادرة «بصمة خير» للأعمال الخيرية، وبدأ ينضم له عدد كبير من المتطوعين، ولكي تكون خطواتها قانونية انضموا لجمعية مشيرة برقم 1252.

يقول الشاب عزت صالح، في حديثه لـ«الوطن»، إن السعادة الحقيقية في مساعدة شخص محتاج، لافتا إلى بداية مشواره في مساعدة المحتاجين منذ 4 سنوات مضت، وخلال هذه الفترة انضم له عدد كبير من المتطوعين من الفتيات والشباب وكبار السن، موضحا أن البعض قد يساهم بوقته وجهده، بينما البعض الآخر قد يساهم بأموال أو حتى أشياء عينية كملابس وسلع غذائية، لتوزيعها على المستحقين.

مساعدة المحتاجين في عزبة مدكور بمدينة أبو النمرس

وأوضح أنه كان يؤلمه عدم قدرة مريض يتألم شراء أدوية لعلاجه، فضلا عن الأهالي في القرى المحرومة، لافتا إلى أنه بدأ بنفسه لمساعدة المحتاجين في عزبة مدكور بمدينة أبو النمرس، إذ بدأ بما يستطيع فعله من مساعدات وفق إمكانيات مادية وجهد ووقت.

مر الوقت، وبدأ أصدقاء «عزت» يعرفون بنشاطه الخيري، فبدأوا بالانضمام إليه منذ أول عام، ثم بالتدريج بدأت قاعدة الفريق تتوسع أكثر، وبدأت المبادرة تخرج إلى محافظات مصر فاستهدفت صعيد مصر، لافتا إلى أن أسوان، بني سويف والجيزة كانوا الأكثر استفادة من المبادرة.

تجهيز العرائس وتوفير الأدوية

وأوضح الشاب أن الأعمال التي يقدمها الفريق التطوعي، أبرزها توفير الأدوية للمرضى وكذلك الكشف بالمجان لغير القادرين، فضلا عن تجهيز العرائس وإدخال السرور عليهن، خاصة أن زواجات كادت لم تكتمل الا بتدخل هذا الفريق الخيري لشراء جهاز العروسة واتمام الزواج، لافتًا إلى أن من أبرز أعمال الفريق «بصمة خير» في موسم المدارس تجهيز مستلزمات وملابس المدارس للطلاب المحتاجين، وإطعام الطعام بتقديم وجبات ساخنة مجهزة في مطبخ الفريق للمحتاجين، فضلا عن إنشاء المساجد وفرشها وتوصيل المياه للقرى المحرومة والمنازل كما أنهم يوفرون قافلات طبية تسير جنبا إلى جنب مع الدولة تجوب القرى مرتين شهريا بمساعدة راعي مصر.

واختتم الشاب عزت، حديثه مؤكدا أنه سيستمر في هذا العمل الخيري الكريم وذلك بدعم الفريق وكل أهل الخير، ممتنا لكل شخص ساعد بفكرة أو وقت أو مال لصالح الفقراء، متمنيا أن يصبح الفريق أكثر قوة ليستطيع الوصول لكل قرى ومدن مصر ليصل الدعم لكل محتاج.