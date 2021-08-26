قائد فريق غواصي الخير بالإسكندرية: أنقذنا 11 من الغرق بالصدفة

قال إيهاب المالحي، قائد فريق غواصي الخير بالإسكندرية، إن فريقه قد أبلغه بغرق أحد الأفراد في منطقة أبوقير بالإسكندرية، وذهب على الفور مسرعا من أجل إنقاذه ولكن لم يتمكن من إنقاذه أو رؤية جثته.

المالحي: حالات الغرق حصلت قبل معاد مجئ فريق الإنقاذ البحري

وأضاف «المالحي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأربعاء، أنه خلال اليوم الثاني من غرق الشخص توجه وفريقه إلى الشاطئ في تمام الساعة 6.30 صباحا قبل حضور المنقذين إلى محل عملهم اليومي ليفاجأ بوجود 11 حالة غرق لمصطافين واحدا تلو الأخر، «حالات الغرق حصلت قبل ميعاد فريق الإنقاذ البحري».

المالحي: كان فيه حالة منهم راسه بس اللي ظاهرة ومكانش بيشاور

وأوضح أنه وفريقه نجحوا في إنقاذ الجميع ولم يغرق منهم أحدا، «كان فيه حالة منهم راسه بس اللي ظاهرة ومكانش بيشاور، ولكن الحمد لله أنقذناه وهو دلوقتي بصحة جيدة».

وأكد أنه خلال العام الماضي وقعت الكثير من حالات الغرق في الإسكندرية وعدد من الشواطئ على مستوى الجمهورية، وذلك بسبب تسلل بعض المصطافين الذين لم يلتزموا بقرارات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وكانوا يدخلون خلسةً إلى البحر حتى غرق عدد أكبر من الموسم الصيفي الحالي.

وتابع: «في عيد الأضحى اللي فات غرق 14 حالة، منهم 7 في الإسكندرية وحدها، وعدد المصيفين في الإسكندرية كبير جدا بسبب إغلاق عدد من الشواطئ».

ونصح المصطافين باتباع معلومات وقواعد السلامة أثناء السباحة وعدم تخطيها، «لازم كل المصيفين يتبعوا معلومات السلامة وكلام المنقذ، ونزول الماء يكون من 7 صباحا وحتى 7 مساءً، ولما البحر يكون عالي بلاش حد ينزل المياه، لأن المنقذ ممكن يغرق لو نزل ينقذك، وده حصل في شاطئ بيانكي، نزل المنقذ ينقذ 2 هم عاشوا وهو مات».