سعاد ماسي تحيي حفلا غنائيا وسط جبال العلا في السعودية

تستعد الفنانة الجزائرية العالمية سعاد ماسي لإحياء أولى حفلاتها الغنائية في السعودية، وذلك مساء الجمعة المقبل.

وتحتفل ماسي مع جمهورها السعودي بإطلاق ألبومها الغنائي العاشر «سيكوانا»، عبر حفل استثنائي تفتتح خلاله مسرح البلدة القديمة وسط الجبال وجمال الطبيعة الصحراوية في مدينة العلا.

سعاد ماسي وسر اختيار السعودية

واختارت سعاد ماسي، أن تكون السعودية أولى محطات جولة حفلات الألبوم الجديد الذي يظهر للنور في نفس يوم الحفل على مختلف المنصات الموسيقية العالمية، على أن تكمل جولتها بعدة محطات عربية من بينها مصر خلال العام الجاري.

وتقدم سعاد ماسي في ألبومها الجديد، وجبة موسيقية متنوعة المذاقات بين الروك والكانتري والموسيقى الصحراوية والشعبية في 11 أغنية مختلفة كتبت منها 9 أغنيات، وتتعاون خلال الألبوم مع المنتج الموسيقي العالمي جاستن آدامز الذي تعاون مع رشيد طه وفرقة تيناريوين وروبرت بلانت.

ويأتي ألبوم سيكوانا بعد النجاح العالمي الذي لاقى ألبومها الأخير «أمنية»، الذي توجت معه بعدة جوائز موسيقية عالمية من بينها لقب أفضل فنانة وأفضل ألبوم ضمن جوائز أديسون Edison الهولندية، كأول فنانة عربية يجري اختيارها لنيل هذه الجائزة، التي تكافئ أهمية جوائز الغرامى الأمريكية العالمية.

ترشيح سعاد ماسي لجائزتين عالميتين

وتثبت سعاد ماسي كونها فنانة عربية تخطت مصاف العالمية بعد ترشحها لجائزتين عالميتين عن نفس الألبوم، فقبل اقتناصها لهذه الجائزة الهولندية العريقة، تم اختيارها لنيل جائزة أفضل ألبوم لعام 2020 في جوائز Songlines البريطانية وتكريمها كأفضل فنانة في أفريقيا.