«مناهج الشرطة».. تواكب متغيرات الأمن في «التعليم والتدريب»

تمكنت منظومة الأمن فى مصر من مواكبة التطور الهائل فى العالم بسلاح العلم والتطوير المستمر للمناهج وطرق التدريس ومستجدات التدريب، حيث تحرص كلية الشرطة على أن يتلقى الطلاب تدريباً علمياً وبدنياً ونفسياً يجعلهم محبين أكثر للوطن، وعلى اطلاع دائم بأحدث ما وصلت إليه الدراسات والبحوث الأمنية، إضافة إلى مواكبتها للمستجدات على كل المجتمعات.

وتتضمن المناهج الدراسية فى كلية الشرطة تدريس القانون ومبادئ حقوق الإنسان، حيث أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، توجيهاته الدائمة للارتقاء بمعدل الأداء من خلال إحداث طفرات تدريبية متلاحقة، تتواكب مع جميع المتغيرات الأمنية الراهنة، وتضع الأكاديمية من جانبها تلك التوجيهات فى بؤرة اهتمامها بتنوع وملاءمة المناهج التدريبية، بما يتماشى مع متغيرات العملية الأمنية المطروحة على الساحة، بخلاف استحداث مواد علمية فى التكنولوجيا، حيث تم استحداث مادة علمية للطلاب عن كيفية التعامل مع الحاسب الآلى والجرائم المستحدثة ودراستها بشكل تطبيقى.

وتتجه الكلية إلى إعداد وتأهيل طلابها من كل النواحى العلمية والتدريبية والانضباطية والتربوية، استناداً على تحقيق التكامل بين المواد والمناهج التى تُدرس فى كلية الحقوق ومواد الشرطة النظرية والعملية والميدانية واللغات الأجنبية التى تُحددها اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة، وقد روعى فيها تفاعلها مع قضايا الساعة والأخذ بالأساليب العلمية والمفاهيم الحديثة فكراً وتخطيطاً وأسلوباً وتنفيذاً.

مخلوف: نظم التدريس تخضع للمراجعة دوريا وفقا لمتطلبات العصر وتطور الجريمة

وقال اللواء عادل مخلوف، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الأكاديمية تتصف بالمرونة والتجديد، حيث تخضع مناهجها للمراجعة بشكل دورى وفقاً لمتطلبات العصر، وتطور الجريمة وما يستجد فيها، مشيراً إلى أن مكافحة الجرائم والفكر الأمنى نفسه يتطور باستمرار، فهو أشبه بكائن حى ينمو، لذلك يتم إيفاد البعثات للخارج، ونقل الخبرات وفقاً لبروتوكولات تعاون أمنى، وهو يحقق التميز لخريجيها فى المستوى العلمى والمعرفى والمهارى والبدنى، وإمداد الطلاب بالخبرات النظرية والعملية التى تتواءم مع احتياجات الواقع الأمنى وتشجيع أعضاء هيئة التدريس على استمرارية تطوير المناهج الدراسية والوسائل التعليمية، مع الاستعانة بخبرات القيادات الأمنية فى كل مسارات العمل الشرطى.

الأكاديمية تستفيد من العلم وتطبقه في مناهجها

وأشار «مخلوف» إلى أن أكاديمية الشرطة تحرص على الاستفادة من العلم وتطبيقه فى مناهجها، حيث أصبحت التكنولوجيا ومخرجات العلوم الحديثة رافداً مهماً من روافد التدريس فى الكلية، وتقوم بصفة دورية بتنظيم الملتقيات بين شباب الجامعات وطلابها بنظام اليوم الكامل «مبيت»، حيث يتعايش خلاله مئات الطلاب مع أشقائهم بمشاركة طلاب الكليتين «الحربية والفنية العسكرية».