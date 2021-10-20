الداخلية تستعد لإدراج مادة مبادئ حقوق الإنسان في مناهج كلية الشرطة

في إطار سعي وزارة الداخلية لتعظيم مفاهيم الاحترام بحقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية في مجالات العمل كافة، تستعد الوزارة لإدراج مادة مبادئ حقوق الإنسان في مناهج التعليم بالكليات والمعاهد الشرطية، وكذلك الدورات التدريبية التي يتم تنسيقها مع المنظمات الدولية والأممية.

الداخلية تتجه لتدريس مادة مبادئ حقوق الإنسان

وتحدث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة، عن استعداد الوزارة لإدراج مادة مبادئ حقوق الإنسان ضمن المناهج التعليمية التي تدرسها الكليات والمعاهد الشرطية.

تعزيز احترام حقوق الإنسان

وتعتبر أكاديمية الشرطة صرحًا علميًا أمنيًا شامخًا، ومصنع الرجال، والتي حملت على مر السنين مشعل العلم في خدمة الأمن، ومن هذا المنطلق جاء اقتراح تدريس مادة مبادئ حقوق الإنسان للأجيال الحالية والقادمة، لتعزيز مفاهيم احترام حقوق الإنسان بينهم وصون الحريات.

محاور مادة حقوق الإنسان

وجاء في نص المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ما يلي: «يولد جميع الناس أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق»، فيما تنص المادة الثانية على التحرّر من التمييز هو ما يضمن هذه المساواة.

وقال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، خلال الحفل، إن تنمية مهارات رجال الشرطة في جميع مجالات العلوم القانونية والشرطية والاجتماعية، تعد من الأمور الضرورية، مضيفًا: «وفى مقدمة هذه المهارات مبادئ حقوق الإنسان من خلال إدراجها كمادة أساسية فى مناهج التعليم بالكليات والمعاهد الشرطية».

حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة

وشهدت أكاديمية الشرطة، صباح اليوم، مراسم حفل تخرج الدفعة الجديدة من ضباط الشرطة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ورئيس أكاديمية الشرطة اللواء دكتور أحمد إبراهيم، وعدد من قيادات الوزارة وكبار المسؤولين بالدولة وأسر الخريجين.

ورحب اللواء محمد توفيق، وزير الداخلية، خلال حفل التخرج، بجميع الحضور وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: «يشهد شعب مصر خطى هذه النخبة من طلبة وطالبات أكاديمية الشرطة، بعد أن تحولوا إلى حياة الانضباط والإلتزام، واليوم يبدأون أولى خطواتهم العملية فى أداء رسالتهم النبيلة لحفظ الأمن والأمان فى ربوع مصرنا الغالية، يقفون بصلابة وشموخ حراساً للوطن فى سبيل رفعته ونهضته ورخاء شعبه العظيم».