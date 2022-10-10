مدبولي: نستهدف وضع خارطة قومية للمشروعات الخضراء الذكية في المحافظات

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، مؤكدا أنّها مبادرة مهمة، ترتكز على البعد البيئي في إطار تحقيق التنمية المستدامة، كما تستهدف الدولة وضع خارطة قومية للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى محافظات الجمهورية كافة، وجذب الاستثمارات اللازمة لها.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم الإثنين، خلال اجتماع رئيس الوزراء بالدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة، والمهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط، المشرف على جائزة مصر للتميز الحكومي، والدكتورة منى عاصم، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط.

6281 مشروع أخضر ذكي

وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرا عن الموقف التنفيذي لتفعيل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات جمهورية مصر العربية، حيث أوضحت أنّ إجمالي المشروعات المُتقدمة للمبادرة بلغ 6281 مشروعا ذكيا أخضر، تضمنت: 688 مشروعا كبيرا، و1215 مشروعا متوسطا، و889 مشروعا محليا صغيرا، و655 مشروعا للشركات الناشئة، و1789 مشروعا غير هادف للربح، و1045 من مشروعات المرأة.

اختيار 6 مشروعات لكل محافظة

ولفتت الدكتورة هالة السعيد، إلى اختيار 162 مشروعا طبقا لمعايير التقييم، بواقع 6 مشروعات لكل محافظة، تُغطي مختلف فئات المشروعات المستهدفة، وتشمل «تدوير المخلفات، والطاقة، ومواجهة التلوث، والتكيف مع المتغيرات، والانبعاثات، والاستدامة»، كما تبنت كل محافظة مشروعا واحدا يمثل أهمية لها، ويكون له مردود على المحافظة.

من جانبه، عرض السفير هشام بدر، نماذج للمشروعات التي اجتازت المرحلة الأولى من التقييم، مؤكدا أنّ الأمانة الفنية للمبادرة بدأت مطلع الشهر الحالي بإعداد قائمة مختصرة لاختيار 60 مشروعا من بين المشروعات الـ162، بواقع 10 مشروعات في كل فئة، لعرضها على اللجنة الوطنية للتحكيم، لافتا إلى أنّه سيتم عرض المشروعات خلال مؤتمر وطني مطلع الشهر المقبل، بحضور ممثلي الجهات الوطنية والدولية المختلفة ومؤسسات التمويل.

وأوضح المنسق العام للمبادرة، أنّه عقب ختام أعمال اللجنة الوطنية للتحكيم، سيتم عقد مؤتمر صحفي، لإعلان المشروعات الـ18 الفائزة في المبادرة على المستوى الوطني، ومن المقرر استعراض المشروعات الفائزة ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، بالمنطقتين الخضراء والزرقاء، بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والبيئة.