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بث مباشر.. مدبولي يفتتح معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية

كتب:

نرمين عفيفي
10:12 ص | الأحد 09 أكتوبر 2022
الدكتور مصطفى مدبولي

الدكتور مصطفى مدبولي

يفتتح الآن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية.

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