بث مباشر.. مدبولي يفتتح معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية كتب: نرمين عفيفي 10:12 ص | الأحد 09 أكتوبر 2022 الدكتور مصطفى مدبولي يفتتح الآن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية. اقرأ المزيد: مدبولي: ننتظر «أفكار بره الصندوق» لطرحها في المؤتمر الاقتصادي مدبولي: الرئيس السيسي وجه الحكومة للاهتمام بتطوير الصناعة «مدبولي»: إطلاق موقع إلكتروني لتلقي مقترحات المؤتمر الاقتصادي مدبولي: الأزمة العالمية الحالية لم يشهدها أحد منذ الحرب العالمية الثانية «مدبولي» يهنئ الأمة العربية والإسلامية بالمولد النبوي الشريف مدبولي رئيس الوزراء بقلم نرمين عفيفي