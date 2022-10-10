الجمهور يهنئ مها الصغير بعد انضمامها لـ«الستات ميعرفوش يكدبوا»: «هتنوري»

تلقت الإعلامية مها الصغير، تهاني عدّة من زملاءها ومُتابعيها، بعد انضمامها لبرنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، الذي يُعرض عبر قناة «Cbc»، لتُشارك في تقديمه بجانب المذيعات منى عبد الغني وإيمان عز الدين وهبة الأباصيري.

بشرى تهنئ مها الصغير: الشاشة هتنور أكتر

وتُعد الفنانة بشرى من أوائل الفنانين الذين هنأوا مها الصغير لانضمامها للبرنامج، حيث كتبت عبر خاصية الـ«ستوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، «ألف مبروك يا مها يا قمر.. الشاشة هتنور أكتر وأكتر».

كما رحبت الإعلامية هبة الأباصيري، بانضمام مها الصغير للبرنامج، حيث مازحت بقولها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، قائلة: «الشرع محلل ٤».

متابعة: مها الصغير خير من يمثل الستات على الشاشة

وقالت إحدى المتابعات: «ألف مبروك يا روح قلبي.. منورة الشاشة وزي القمر كالعادة»، فيما ترى أخرى أنّ مها الصغير «خير من يمثل الستات على شاشة التليفزيون».

الإعلامية مها الصغير قدمت من قبل برامج اجتماعية مختلفة من بينها it's show time، وأجرت حوارات فنية مع نجوم هوليوود وكبار نجوم الفن والدراما في السينما العربية والعالمية.

يذكر أنّ برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، يُعرض عبر قناة cbc من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا، ويهتم بتقديم محتوى هادف يخدم الأسرة والمجتمع والمرأة بشكل خاص.