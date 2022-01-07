كورونا يهاجم نجوم الفن والإعلام.. آخرهم «مها الصغير وفايا يونان»

هاجم فيروس كورونا نجوم الفن والإعلام خلال الأيام الماضية، وشهد أمس الخميس فقط، إصابة 5 من الوسط الفني والإعلامي، آخرهم الفنانة «فايا يونان»، والإعلامية مها الصغير.

«الوطن»، تستعرض خلال السطور التالية أبرز المصابين بكوورنا أمس من الوسط الفني والإعلامي:

إصابة مها الصغير وتامر حبيب بفيروس كورونا

أعلنت الإعلامية مها الصغير أمس الخميس، إصابتها بفيروس كورونا المستجد من خلال تعليق لها على منشور السيناريست تامر حبيب، الذي كتب عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، قائلا: «إيجابي كورونا.. قدر الله وما شاء فعل»، لترد عليه مها الصغير معلقة: «وأنا أيضًا».

إصابة «فايا يونان» بكورونا

كما كشفت الفنانة «فايا يونان»، أمس، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد رغم تلقيها الجرعتين الخاصين باللقاح، ونشرت عدة صور لها من العزل المنزلي عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» من خلال خاصية الاستوري، وعلقت على الصور قائلة: «بعد سنتين من الجائحة، وجرعتين من اللقاح، صار عندي كورونا»، ولكنها طمأنت جمهورها عليها بأن الأعراض ليست قوية وأنها تتعافى.

إصابة عمرو أديب وزوجته

بينما أعلن أمس الإعلامي عمرو أديب إصابته هو وزوجته الإعلامية لميس الحديدي، من خلال حسابه الرسمي بموقع التغريدات «تويتر»، حيث كتب: «أنا ولميس عندنا كورونا، الحمد لله الأعراض بسيطة وخفيفة، فاصل قصير ونواصل»، كما طالب جمهور بالدعاء لهما، قائلًا: «أرجوكم ادعوا معنا».

فنانون مصابون بكورونا

كما أنّ هناك العديد من الفنانين الذين أعلنوا إصابتهم بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، منهم الفنانة هنا الزاهد، والفنان أحمد فهمي، الفنان شيكو، والممثل الشاب محمد الكيلاني، وكذلك الفنانة عبير صبري وزوجها، والفنانة حنان ترك وأسرتها.