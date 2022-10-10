«التجارة»: 145 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ونيجيريا

قالت وزارة التجارة والصناعة إنّ حجم التبادل التجاري بين مصر ونيجيريا بلغ العام الماضي نحو 145 مليون دولار، وأكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، في بيان اليوم، أن مصر ونيجيريا ترتبطان بعلاقات ثنائية تاريخية، بدأت منذ 61 عاماً وتستند الى الثقة والاحترام المتبادل وتضافر الجهود المشتركة في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها نيابًة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء خلال الاحتفال الذي أقامته سفارة نيجيريا بالقاهرة إحياءً لذكرى عيد الاستقلال الـ 62 لنيجيريا، بحضور وزير الإسكان والعمل النيجيري ناورا أبا ريمي، سفير نيجيريا بالقاهرة إلى جانب عدد من سفراء الدول الأجنبية في مصر.

استثمارات نيجيريا في مصر

وأشار «سمير»، إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت زخماً غير مسبوق خلال السنوات القليلة الماضية من خلال تواجد عدد من الشركات المصرية الرائدة في السوق النيجيري، وذلك في مجالات الصناعة والطاقة والمقاولات في عدد من المشروعات الكبرى وباستثمارات بلغت مليار دولار، لافتاً الى أهمية تعزيز الجهود المشتركة للارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين وبما يعكس الامكانات والمقومات الاقتصادية الكبيرة لمصر ونيجيريا.

تنمية أفريقيا تأتي على رأس أولويات مصر

وأضاف الوزير أن التنمية الاقتصادية في قارة أفريقيا تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية في الوقت الراهن، لافتاً إلى الحضور القوي لكل من مصر ونيجيريا في مختلف المحافل والكيانات الأفريقية.

ونوه سمير إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين للتفعيل الكامل لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA للاستفادة من المزايا التي تتيحها الأمر الذي سيسهم في تشجيع حركة التبادل التجاري في شتى المجالات.

تعزيز قضايا الديمقراطية والمساواة

ومن جانبه قال ناورا أبا ريمي، سفير نيجيريا بالقاهرة إن نيجيريا تتمتع بالعديد من الخصائص التي تؤهلها لتبوء مكانة مميزة في قلب القارة السمراء أهمها الموارد الطبيعية العديدة والموقع الجغرافي المميز في غرب افريقيا بالإضافة إلى الاقتصاد الذي يسجل نمواً عاماً بعد عام، لافتاً إلى أن بلاده حريصة في إطار علاقاتها الدولية والإقليمية على تعزيز قضايا الديمقراطية والمساواة وسبل مواجهة تغيرات المناخ.