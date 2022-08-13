النواب يوافق على استقالة النائب أحمد سمير لتوليه وزارة التجارة والصناعة

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على استقالة النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لتوليه مسؤولية وزارة التجارة والصناعة.

جلسة برلمانية طارئة

جاء ذلك خلال الجلسة البرلمانية الطارئة، التي عقدها مجلس النواب اليوم للموافقة على التعديلات الوزارية الجديدة في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال الجلسة البرلمانية الطارئة المنعقدة الآن أسماء الوزراء الجدد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي وجاءت كالتالي:

أسماء الوزراء الجدد

- رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

- محمد أيمن عاشور وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

- خالد عبدالغفار وزارة الصحة والسكان.

- سها سمير ناشد وزارة الهجرة والمصريين بالخارج.

- هاني سويلم وزير الموارد المائية والري.

- أحمد عيسى أبو حسين وزير السياحة والآثار.

- أحمد سمير علي صالح وزير التجارة والصناعة وهو رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب سابقًا.

- الفريق محمد عباس حلمي هاشم وزير الطيران المدني.

- حسن محمد حسن شحاتة وزير القوى العاملة.

- نيفين يوسف الكيلاني وزير الثقافة.

- اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية.

- مصطفى كمال عصمت وزير قطاع الأعمال العام.

- اللواء محمد محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربي.