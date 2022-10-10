ناقد موسيقي عن محمد منير: صاحب مشروع غنائي ممتد من 40 عاما

تحدث الناقد الموسيقي محمود فوزي عن الفنان محمد منير، الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ68، حيث لقبه الجمهور بـ«الملك»، وينتظر جمهوره حفلاته الفنية، ويتابعون أخباره بشكل منتظم.

عيد ميلاد الكينج محمد منير

وقال «فوزي» إن الجمهور هو من منح محمد منير لقب «الملك»، موضحا «لم يكن يوما فنان للنخبة فقط أو لفئة دون غيرها، فهو يخاطب الجميع من المثقف إلى الأمي، وكانت حفلاته في التسعينات تضم كل الطبقات والفئات، فعندما غنى (شمندورة) رددها خلفه الجمهور دون أن يفهموا معناها».

محمد منير مشوار فني امتد 40 عاما

وعن سر نجاح «الملك»، أوضح «فوزي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن «منير» صاحب مشروع غنائي ممتد من 40 عاما، فهو أشبه بشجرة ضربت جذورا قوية في الأرض طوال سنوات عمره الأولى، وبالتالي مع مرور السنوات تزدهر الشجرة وتصبح أقوى طالما جذورها ثابتة.

وتابع: «محمد منير لم يكن موضة، ولكنه حالة غنائية متفردة استطاع الاستمرار بنفس التألق والوهج، فهو صاحب رسالة، وأرشيفه الغنائي مليء بموضوعات مختلفة، فلم يتوقف عند الأغاني الرومانسية والعاطفية فقط، فهو الفنان الوحيد الذي يستطيع تقديم أغنية تقول كلماتها (أنا قلبي مساكن شعبية)، وذلك بخلاف ثقافته الموسيقية، فهو يحافظ على هوية موسيقية خاصة به، ويؤكد على الامتداد الأفريقي لها، بجانب انفتاحه على ثقافات أخرى، وغنى باللهجة المصرية والنوبية في حفلات بألمانيا وأوروبا».