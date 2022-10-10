حلمي بكر عن محمد منير: نجم متفرد خلق لنفسه لونا مختلفا في الغناء

الكينج محمد منير هو أيقونة الغناء في مصر والوطن العربي، إذ يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 67، حيث عاش حياته بأكملها من أجل جمهوره، فحضوره على أي مسرح يخطف الأنظار، وقد تحدث عدد من الملحنين والنقاد عن مدى تأثيره في الغناء على مدار أجيال متنوعة.

حلمي بكر يتحدث عن محمد منير

ومن جانبه، يرى الملحن حلمي بكر أن محمد منير صاحب مشروع غنائي ناجح ومتفرد، استطاع خلق مساحة مختلفة في الغناء سواء من خلال تقديم التراث النوبي أو الأعمال التراثية من مختلف الدول العربية، كما أعاد تقديم أغان ناجحة بالفعل منها أغاني نجاة وشادية، وهذا ما ضمن له الاستمرارية طوال تلك الفترة وحقق تواصل مع أجيال مختلفة.

حلمي بكر: منير لو لم يخلق لنفسه هذا اللون لما استمر طوال تلك الفترة

وأضاف حلمي بكر في تصريحات لـ «الوطن»: «منير لو لم يخلق لنفسه هذا اللون لما استمر طوال تلك الفترة، فالمطرب كي يستمر بحاجة إلى بصمة وشخصية وملمح، ومنير توافرت لديه كل تلك العناصر لنكون أمام نجم متفرد».

الناقد محمد دياب يتحدث عن محمد منير

ومن جانبه، قال الناقد محمد دياب إن جمهور الشباب هم من اختاروا لقب «الملك» لـ محمد منير، حيث اعتبروه ملكا على قلوبهم ومشاعرهم، متابعا: «منير ظهر في الفترة بعد وفاة عبد الحليم حافظ وكان الشباب في هذا الوقت يستمعون بشكل كبير للأغاني الأجنبية، وقدم لهم منير استايل غنائي قريب من خلال الموسيقى النوبية، فضلا عن تعاونه مع هاني شنودة الذي قدم له عدد من الأعمال الناجحة».

وتابع دياب: «في الوقت الذي قدم فيه الفنانين الأغاني العاطفية، قدم منير الأغنية الإنسانية والوصفية التي تعبر عن أحلام الإنسان ومشاعره وهو ما قربه أكثر من جمهور الشباب، حيث عبر عن مشاكلهم وهمومهم».

وأثنى الناقد محمد دياب على قدرة «منير» على الاستمرار في كسب أجيال جديدة من الجمهور مع الحفاظ على جمهوره الأصلي، «منير صاحب تجربة مهمة وصوت مميز».