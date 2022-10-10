«عبدالغفار» و«جبريسيوس» ومجدي يعقوب يشاركون في فعاليات «الصحة قول وعمل»

شارك الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، صباح اليوم، في فعاليات «الصحة قول وعمل»، بحضور الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، بحديقة الطفل، بمناسبة انعقاد اللجنة الإقليمية الـ69 لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، بحضور الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط، والسير مجدي يعقوب، والدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، وعدد من وزراء الصحة لدول الإقليم والوفود المرافقة لهم.

وأشاد وزير الصحة والسكان، خلال مشاركته في الفعاليات، بالعلاقات المثمرة بين الدولة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، والتي تشهد تطورًا كبيرًا باستمرار، مثمّنا الجهود المبذولة من المنظمة ودعمها لتحسين وتطوير جودة الخدمات الصحية، بما يساهم في الارتقاء بمنظومة الصحة في مصر.

مصر من أوائل الدول التي تصدت لجائحة كورونا

ولفت الوزير، إلى أنّ مصر تستضيف أكثر من 22 دولة بإقليم شرق المتوسط، خلال فعاليات اللجنة، لبحث ومناقشة أهم الملفات الصحية، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة للدول المشاركة، وذلك على مستوى الحياة الصحية، إضافة إلى مناقشة أهم التحديات والإنجازات بملف فيروس كورونا، حيث أشار إلى أنّ مصر، استطاعت أن تكون في مقدمة الدول التي تصدت للجائحة، وذلك بدعم قوي من منظمة الصحة العالمية.

وتابع الوزير، أنّ الدولة المصرية تمتلك خبرات كبيرة بالملفات الصحية، ومنها القضاء على التهاب الكبد فيروس سي، بما يجعلها نموذجا ناجحا يحتذى به بين الدول التي تشهد انتشارا لهذا المرض، مؤكدا أنّ مصر لا تدخرا جهدا لتقديم المساعدات للدول التي تشهد كثافة بالإصابة بفيروس سي، بما يساهم في القضاء على الفيروس عالميا.

الصحة قول وعمل

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ «الصحة قول وعمل» مبادرة أطلقتها منظمة الصحة العالمية وهي حركة عالمية لتعزيز الصحة والنشاط البدني بشكل خاص كجزء من مستقبل صحي ومستدام.

ولفت عبدالغفار، إلى أنّ الحدث بدأ بموكب يضم الوفود المشاركة، يتقدمهم وزراء الصحة، إلى جانب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، والمدير الإقليمي لشرق المتوسط، والعاملين في منظمة الصحة العالمية، والمسؤولين الحكوميين وممثلي وكالات الأمم المتحدة، إضافة إلى ضيوف من الدوائر الدبلوماسية والأكاديمية، أعقبه كلمات ترحيب وجلسة تمارين بدنية.

وأكد عبدالغفار، نشر 14 فريقا للتواصل المجتمعي بوزارة الصحة والسكان خلال فعاليات «الصحة قول وعمل»، لتقديم التوعية الصحية للمشاركين في الحدث، وتوفير سيارتي إسعاف و2 اسكوتر إسعافي للتأمين الطبي للحدث.

يذكر أنّ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، استقبل مساء أمس، الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية بمطار القاهرة الدولي، الذي وصل مصر في زيارة تستغرق عدة أيام لحضور فعاليات انعقاد اللجنة الإقليمية الـ69 لإقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية.