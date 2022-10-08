وزير الصحة يبحث مع مؤسس مستشفيات «سان دوناتو» الإيطالية سبل التعاون

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، اليوم السبت، مع المهندس كمال الغريبي مؤسس مستشفيات «San Donato» سان دوناتو الإيطالية، والوفد المرافق له؛ لبحث تعزيز سبل التعاون بالقطاع الصحي، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

في بداية الاجتماع، رحب وزير الصحة والسكان، بمؤسس مستشفيات «San Donato» سان دوناتو الإيطالية، والوفد المرافق له، معربا عن شكره لسعيهم إلى دعم الخدمات والمشروعات الصحية التي تقدمها الوزارة.

رفع المناعة المجتمعية للمواطنين

واستعرض الوزير، السياسات التي تتبناها الدولة المصرية للارتقاء بدور القطاع الصحي، كما استعرض الإنجازات التي حققتها مبادرات رئيس الجمهورية تحت شعار «100 مليون صحة»، وما حققته من رفع المناعة المجتمعية للمواطنين، بالإضافة إلى حملات التوعية الصحية التي تغطي جميع أنحاء الجمهورية للوصول لجميع المواطنين بكل الشرائح العمرية، فضلًا عن استعراضه للخريطة الصحية لمحافظات مصر، ومشروعات التطوير ورفع الكفاءة التي تُجرى تماشيًا مع رؤية «مصر 2030».

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع تضمن مناقشة إنشاء مركز تدريب متخصص للفرق الطبية بمحافظة بورسعيد، على أن يجري تجهيزه بأسرع وقت؛ ليكون قِبلة لتدريب الفرق الطبية من جميع التخصصات الطبية.

وأضاف أن الاجتماع تناول بحث فرص التعاون في عدة ملفات؛ منها زيادة عدد فرص عقد دورات تدريبية للأطباء في جميع التخصصات، وكذلك أطقم التمريض وفقًا لبرامج تدريبية ذات جودة فائقة، وتحت إشراف كوادر مُدربة عالميًا، بما يضمن تخريج دفعات تساهم في نقل خبراتها بين الأطباء والتمريض؛ الأمر الذي يحقق رفع كفاءة الفرق الطبية العاملة بالقطاع الصحي.

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير بحث سبل التعاون بمجال الاستثمار الصحي، مستعرضًا الفرص المتاحة، كما بحث آليات الاستثمار في مجال التجهيزات الطبية، وزيادة عدد الأسرة، في المشروعات الصحية القائمة، والجاري تنفيذها بجميع محافظات الجمهورية.

زيارة الحي الطبي بالعاصمة الإدارية الجديدة

ونوه بأنه عقب الاجتماع، توجه وزير الصحة والسكان، مؤسس مستشفيات «San Donato» سان دوناتو الإيطالية لزيارة مستشفيي العجوزة التموذجي، ومعهد ناصر؛ للتعرف على سير العمل بالمنظومة الصحية، والبروتوكولات الصحية والعلاجية المتبعة، كما دعا الوزير، الوفد لزيارة الحي الطبي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

حضر الاجتماع الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد فوزي السودة رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.