السيسي يمنح أوائل خريجي الشرطة نوط الامتياز من الطبقة الثانية

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، ووافق الرئيس على منح أوائل الخريجين من كليتي الشرطة والدراسات العليا ومركز بحوث الشرطة، نوط الإمتياز من الطبقة الثانية.

أوائل خريجي الشرطة والدراسات العليا ومركز بحوث الشرطة

- الملازم أول تحت الاختبار مازن الزقم الأول على كلية الشرطة.

- الملازم أول تحت الاختبار أدهم لطفي أحمد الشويخ الثاني على كلية الشرطة.

- الملازم أول تحت الاختبار أحمد بلال محمد العباسي الثالث على كلية الشرطة.

- الملازم أول تحت الاختبار محمد أبو الحسين فتحي قايد الرابع على كلية الشرطة.

- الملازم أول تحت الاختبار محمد أحمد سيف النصر الخامس على كلية الشرطة.

- أحمد عاطف عبداللطيف أول الخريجين الحاصلين على كلية الحقوق.

- أحمد سامي أحمد عبدالعال أول خريجي قسم الضباط المتخصصين.

- أميرة عادل عزالرجال أولى خريجات قسم الضباط المتخصصين.

- المقدم محمد السيد عبدالقادر محمد الأول على دبلومات الدراسات العليا.