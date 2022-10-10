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طالبات كلية الشرطة يقدمن عروضا قتالية أمام الرئيس السيسي (صور)

كتب:

نرمين عفيفي
10:51 ص | الإثنين 10 أكتوبر 2022
فتيات كلية الشرطة

فتيات كلية الشرطة

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، حيث قدّم الطلاب عروضا قتالية أمام الرئيس، أبرزها عروض متقدمة لفنون استخدام الخنجر والننشاكو، وعروض المهارات الخاصة بالدفاع عن النفس.

تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة 2022

وقدّمت الطالبات والطلاب عرضا لرياضة الكاراتية الكوميتيه، ومهارات القتال الحر، وعروضا للقتال الحر برياضة الكاراتيه.

وقبلت كلية الشرطة هذا العام دفعة من خريجات كليتي الحقوق والتربية الرياضية، حيث قدّمت الطالبات بيانا عمليا لاستعراض مهارة إصابة الأهداف.

 

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