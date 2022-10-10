طالبات كلية الشرطة يقدّمن عرضا للحراسات الخاصة أمام الرئيس السيسي

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، وقدّم الطلاب عروضا قتالية أمام الرئيس، وعروض رياضة الباركور وأداء قفزات، وسقطات أمامية خطرة من أعلى الحافلة للسيارة التي تليها.

تخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة 2022

واستحدثت كلية الشرطة برامج تدريبية بمجال الحراسات الخاصة ودعم الحراسات الخاصة النسائية، وقدّم الطلبة والطالبات عرضا للحراسات الخاصة، حيث تدرب الطالبات على القيادة الخطرة والرماية من السيارات والسيطرة على العناصر الإجرامية، وشارك طلبة الكلية الحربية أقرانهم من طلاب كلية الشرطة بالعرض.

وشهد الرئيس السيسي، عرض قوات المهام الخاصة، والمجموعات القتالية النسائية، التي تم إعدادهن لدعم تخصص المهام الخاصة النسائية.