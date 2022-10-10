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سيارات ومدرعات حديثة تظهر أمام الرئيس في حفل تخريج طلاب الشرطة (صور)

كتب:

نرمين عفيفي
12:17 م | الإثنين 10 أكتوبر 2022
رجال المهام الخاصة

رجال المهام الخاصة

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، حيث ظهرت خلال العروض السيارة السابربان، المنضمة حديثا، والتي تستخدم في أعمال الحراسات الخاصة ومرافقة الشخصيات الهامة.

تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة 2022

كما شهدت فعاليات الحفل، ظهور المدرعة ألممبا، التي تستخدم في المداهمات بالمناطق التي تكثر بها الألغام، والمدرعة «فورتبات» المزودة بالرؤية الليلية، وسيارة الاقتحام متعددة المهام، المنضمّة حديثا لقوات المهام الخاصة، والتي جرى تجهيزها بالكامل محليا، ويمكن الاستغناء بها عن أكثر من مركبة شرطية، كما يمكن تزويدها بروبوت للكشف عن المفرقعات.

وقدّم رجال المهام الخاصة من طلاب كلية الشرطة، عرضا أمام الرئيس السيسي.

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بقلم نرمين عفيفي