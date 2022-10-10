«الإدارية العليا» ترفض منح طالب درجة الماجستير في أمراض الكلى بجامعة عين شمس

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، دائرة التعليم، حكما انتهت فيه إلى رفض منح طالب درجة الماجستير بجامعة عين شمس، نظرا لرسوبة في امتحانات الدور الثاني، وأيّدت المحكمة حكم أول درجة، المتضمن رفضه منحة درجة الماجستير.

حيثيات الحكم

وذكرت المحكمة، أنّ الثابت من الأوراق أنّ الطاعن كان مقيدا بكلية الطب - جامعة عين شمس في العام الجامعي 2012/2013 للحصول على درجة الماجستير في أمراض الكلى، وذلك في ظل العمل باللائحة الداخلية للكلية بنظام الساعات المعتمدة، والصادرة بالقرار الوزاري رقم 1819 لسنة 2009 المشار إليها.

الطالب اجتاز الجزء الاول من الأمتحان

وأضافت المحكمة، أنّ الطالب اجتاز الجزء الأول دور أكتوبر 2013، وناقش الرسالة بتاريخ 28/3/2017، وتقدم لامتحان الجزء الثاني دور أبريل 2017، وحصل في مادة أمراض الكلى على 622,5 من 1150 درجة، أي اقل من 60% في المادة، فتقدم لدور أكتوبر 2017 وحصل في ذات المادة على 197/1150 درجة.

الطالب تقدم لدور مايو

وأوضحت المحكمة، أنّ الطالب تقدّم لدور مايو 2018 وحصل على 674/1150، ثم دور نوفمبر 2018 وحصل فيها على 678 من 1150 درجة ، ومن ثم يكون راسبا في المادة المشار إليها باعتبار أنّه لم يحقق درجة النجاح فيها وهي 60% فى أي من الامتحانات المشار إليها، ومن ثم يغدو قرار الجامعة فيما تضمنه من إعلان نتيجته بكلية الطب جامعة عين شمس راسبا في درجة ماجستير.