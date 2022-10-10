في 10 نقاط.. كل ما تريد معرفته عن المؤتمر العالمي السابع للإفتاء

أعلنت دار الإفتاء عن انطلاق فعّاليات المؤتمر العالمي السابع للإفتاء الذي تنظِّمه دار الإفتاء المصرية تحت مظلة الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، على مدار يومي 17 و18 أكتوبر الجاري، ويتناول مؤتمر هذا العام مناقشة موضوعات تتعلق بـ «الفتوى وأهداف التنمية المستدامة».

وحددت دار الإفتاء كل ما تريد معرفته عن أبرز ما يستعرضه المؤتمر خلال فعالياته هذا العام:

- يشارك في المؤتمر العالمي السابع للإفتاء وزراء وعلماء ومفتون ومختصون من 90 دولة حول العالم.

- المؤتمر يشهد تمثيلًا عالي المستوى من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.

- يهدف المؤتمر إلى الربط بين عمارة الأرض وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في الكون.

أجندة المؤتمر الدولي للإفتاء

- دَور الفتوى في القضاء على الفقر والجوع وتحقيق رفاهية الشعوب.

- يبحث المؤتمر سبل إعادة بناء الوعي البشري تجاه قضايا البيئة والمناخ.

- يتناول المؤتمر العلاقة بين الفتوى والتنمية المستدامة وكيفية المساهمة في حماية المناخ.

- يناقش المؤتمر دَور الفتوى في مواجهة معوقات التنمية ودعم الاقتصاد الوطني.

- يشهد المؤتمر إطلاق العديد من المبادرات العالمية، من بينها الإعلان عن ميثاق إفتائي لمواجهة التغيرات المناخية.

- سيتم إطلاق المَعْلَمة المصرية للعلوم الإفتائية في خمسين مجلدًا.

وفي ختام فعاليات المؤتمر تُسلَّم جائزة الإمام القرافي للتميز الإفتائي، وتُمنح هذا العام لمفتي سنغافورة، الشيخ ناظر الدين محمد، ومؤسسة الإفتاء في سنغافورة.

الاشتباك بين الفتوى وأهداف التنمية المستدامة

من جانبه قال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار المفتي، إن المؤتمر سيحرص على الاشتباك بين الفتوى وأهداف التنمية المستدامة، مؤكدا أن هذا ليس غريبا من حيث وحدة الهدف الذي يتغيَّاه الداعون إلى التنمية المستدامة، وأهل الفتوى التي تمثل دافعًا ومحفزًا نحو حركة العمران لا تلك التي تمثل قيدًا عليها.