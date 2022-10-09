المفتي يبحث مع وزير الحج السعودي إجراءات التيسير على الحجاج والمعتمرين

استقبل الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، على رأس وفد سعودي رفيع المستوى؛ وذلك في إطار الزيارة الرسمية لمصر.

التيسير يبين سماحة الإسلام

وأثنى المفتي، على المجهودات الكبيرة التي تبذلها المملكة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وما تقدمه من خدمات وتيسيرات للمسلمين من أجل أداء مناسك العمرة والحج، مؤكّدًا أنَّ هناك طفرة وتطورًا كبيرًا شهده موسم الحج العام الماضي خاصة في استخدام التحول الرقمي في تنظيم أداء المناسك بسهولة ويسر.

وأكّد المفتي أنَّ الفقه الإسلامي فيه من التيسير الكثير الذي يسهل على المسلمين أداء مناسك الحج والعمرة وعبادة الله دون تضييق وفي كل الأحوال والظروف؛ بما يبيِّن سماحة الشريعة الإسلامية وملاءمتها لكلِّ زمان ومكان.

وأشار إلى أنَّ العقل السليم أبدع على مرِّ العصور في الثروة الفقهية التي تركها العلماء، والتي تضمُّ في طيَّاتها حلولًا لكل المسائل والمواقف التي قد يتعرَّض لها المسلم، وفيها من التيسير ما يجعل حياة المسلمين وعباداتهم تسير في سهولة ويسر.

من جهته، أشاد الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج السعودي بجهود دار الإفتاء المصرية تحت قيادة الدكتور شوقي علام، وتعاملها مع الفتاوى بحرفية شديدة والتيسير على المسلمين.

التشاور حول ما يمكن أن يتم عمله من إجراءات للتيسير

كما ناقش وزير الحج السعودي مع المفتي في بعض المسائل المتعلقة بمناسك الحج والعمرة وأحكام التيسير التي يتضمنها الفقه الإسلامي، والتشاور حول ما يمكن أن يتم عمله من إجراءات للتيسير على المعتمرين وحجاج بيت الله الحرام مستقبلًا.