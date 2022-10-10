مي الإبراشي: أسست أول مدرسة آثار للأطفال وفوزي بجائزة الأمير كلاوس مفاجأة

قالت الدكتورة مي الإبراشي، أستاذ العمارة ومؤسس مبادرة «الأثر لنا»، إن جائزة الأمير كلاوس لعام 2022 التي حصلت عليها، يتم منحها للمواطنين الأكثر تأثيرا في مجتمعاتهم في الدول النامية، نظراً لأنهم يعملون في ظروف قاسية، مشيرة إلى أنه يتم منحها كل عامين للعاملين في الفنون والثقافة والعمارة: «اتفاجئت بالجائزة لأني مقدمتش عليها».

دور إيجابي للسكان في محيط المناطق الأثرية

وأوضحت «الإبراشي»، خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة» مع الإعلاميتين جاسمين طه زكي، ورضوى حسن، والمُذاع على فضائية «DMC»، أن مبادرة الأثر لنا تم استحداثها نتيجة وجود أثار حية حقيقية في مصر، ومن ثم فلابد العمل في هذة الأماكن من خلال دعم الأشخاص المحيطين بتلك الأماكن: «لازم الكل يكون ليه دور إيجابي في حماية وتجديد التراث وده هيتم لما يحسوا أنه ملكهم وجزء من رزقهم».

مدرسة تعليم الأثار في منطقة حي الخليفة

وأشارت أستاذ العمارة ومؤسس مبادرة «الأثر لنا»، إلى أن المبادرة أسست مدرسة تعليم الأثار في منطقة حي الخليفة عام 2012 بعشرين طفلا فقط، ووصل عددهم الأن لـ80 طفلا، مشيرة إلى تعليمهم أهمية التراث من خلال استخدام بالمناهج التربوية، للتأكيد على أن التراث ليس فقط قيمة عاطفية، ولكن له عائد اقتصادي أيضاً يستطيعون من خلاله العمل كمرشدين آثريين أو مهندسيين معماريين.

يذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة ، يُذاع يومياً من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، الأستاذة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كافة القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها ، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.