الأولى من نوعها.. المغامر المصري علي عبده يطلق مبادرة «رحلة إلى قمة المناخ»

انطلقت منذ قليل مبادرة «رحلة إلى قمة المناخ» للتوعية بالتغير المناخي في ظل استضافة جمهورية مصر العربية لقمة المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، وذلك برعاية وزارات الشباب والرياضة والبيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والإنتاج الحربي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومشروع الخدمات المستدامة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.

وقال علي عبده المغامر المصري وصاحب المبادرة، إن المبادرة تعد الأولى من نوعها في العالم، وتتضمن استخدام الدراجات النارية لخدمة أهداف بيئية، إذ تهدف إلى تشجيع الشباب على المشاركة بالجهود المختلفة للتصدي لتغير المناخ والتوعية بالتغيرات المناخية والترويج لاستضافة مصر لقمة المناخ cop27 بشرم الشيخ.

أطول رحلة في العالم على دراجة كهربائية

وتنطلق الرحلة من أبو سمبل بأسوان حتى مدينة شرم الشيخ وتستمر لـ30 يومًا- كأطول رحلة في العالم على دراجة كهربائية، إذ تهدف لتسجيلها بموسوعة جينيس للأرقام القياسية.

تأثيرات تغير المناخ

وأوضح أن المبادرة تهدف إلى توثيق تأثيرات تغير المناخ على محافظات الجمهورية وقطاعاتها التنموية المختلفة، وبالتبعية الخروج بعدد من المبادرات القابلة للتنفيذ والتي تساهم في معالجة القضايا البيئية بشكلها العام وتحدي التغير المناخي بصورته الخاصة.

وأعرب عن سعادته بالمشاركة في هذه المبادرة، موضحا أنها تهدف أيضا إلى توثيق أثر تغير المناخ على المجتمع المصري بهدف حث الدول المصدرة للانبعاثات على خفض انبعاثاتها ودعم المجتمعات المتضررة من تغير المناخ على التأقلم بجانب إظهار قصص النجاح في التصدي للتغيرات المناخية وتسليط الضوء على الفرص والتحديات في العمل المناخي في مصر.

وتهدف أيضا إلى الترويج والتوعية باستضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، ورفع وعي الشباب بقضية التغيرات المناخية والتلوث البيئي، مع رفع الوعي بأساليب التكيف مع التغيرات المناخية.

المبادرة تستهدف طلاب المدارس والجامعات

وقال إن المبادرة موجهة إلى طلاب المدارس والجامعات، ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والعالمية، جمهور السوشيال ميديا، وسائل الإعلام العالمية، منظمات الأمم المتحدة.

وأشاد «عبده» بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني والمتطوعين في مبادرات التوعية بالتغير المناخي مؤكدا أن ذلك يرفع العبء من على كاهل الدولة ويعزز الشراكة التي تؤدي في النهاية إلى تحقيق مصلحة جميع الأطراف.

مساندة الاستراتيجية الوطنية 2050

وطالب جميع الأطراف بضرورة مساندة الاستراتيجية الوطنية 2050 والتي تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام منخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات، بجانب بناء المرونة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتخفيف آثارها السلبية، وتحسين البنية التحتية لتمويل المناخ.

ويزور عبده خلال رحلته عدد من المدراس والجامعات بهدف رفع وعي الشباب بتغير المناخ وحثهم على المشاركة في الفاعليات والمبادرات المختلفة التي تهدف الي محاربة التغيرات المناخية.

وشدد على أهمية دور المجتمع المدني والأفراد في مواجهة التغيرات المناخية والعمل على التنمية المستدامة وضرورة التكامل والتنسيق مع دور الدولة والقطاع الخاص لتعمل جميع القطاعات بما ينعكس إيجابيا في الإسراع بوتيرة التنمية، ما تحرص عليه الدولة المصرية في الوقت الراهن.

أول عربي يسجل رقم قياسي على مركبة كهربائية

علي عبده ناشط ببيئي وأول عربي يسجل رقم قياسي على مركبة كهربائية وهو أحد خريجي مبادرة «كن سفيرا» التابعة لوزارة التخطيط والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.