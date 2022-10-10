البحوث الزراعية: «27 COP» مؤتمر التنفيذ لحلول التكيف مع التغيرات المناخية

قال الدكتور عبد الباسط عبد العزيز أستاذ خصوبة الأراضي وتغذية النباتات بمركز البحوث الزراعية، إنّ المقصود بالاقتصاد الأخضر هو حسن استخدام الموارد الطبيعية لرفاهية البشر مع الحفاظ على البيئة، لافتًا إلى اختلافه عن الاقتصاد الأسود الذي يعتمد على الوقود الأحفوري في تحقيق الرفاهية للبشر على حساب البيئة.

على الدول الصناعية تقليل الانبعاثات الكربونية

وأضاف عبد العزيز، في حوار ببرنامج «طعم البيوت» المُذاع على شاشة «القناة الثانية المصرية»، أنّ التصدي للتغيرات المناخية يتطلب التعاون بين دول العالم المختلفة، فعلى الدول الصناعية الكبرى العمل تقليل الانبعاثات أما الدول النامية فعليها العمل على التأقلم.

مؤتمرات المناخ توحد جهود دول العالم

وأوضح أستاذ خصوبة الأراضي وتغذية النباتات بمركز البحوث الزراعية، أن مؤتمرات المناخ لها أهمية كبرى في توحيد دول العالم لمواجهة التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن قمة المناخ المقرر عقدها بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل «كوب 27»، يُعول عليها بأن تكون مؤتمرًا للفعل بعد عدة مؤتمرات شهدت الكثير من الوعود.

ضرورة اللجوء إلى أساليب غير تقليدية

ووجه عبد العزيز بضرورة اللجوء إلى أساليب غير تقليدية، بالتوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والتصدي لاستخدام الوقود الأحفوري، لافتًا إلى أن الجميع عليهم مسؤولية أخلاقية نحو البيئة التي نعيش فيها، ووزارة البيئة هي الجهة الحكومية المنوط بها وضع السياسات العامة التي تسير عليها كل المؤسسات والهيئات للحفاظ على البيئة، مشيرًا إلى أهمية مراجعة الدراسات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة قبل الموافقة عليها.