ليلي علوي تهنئ محمد منير بعيد ميلاده: «دائما في قلوبنا وممتعنا بإحساسك»

حرصت الفنانة ليلى علوي على تهنئة محمد منير بعيد ميلاده الذي يحتفل به اليوم، وذلك من خلال صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام.

ليلى علوي تنشر صورة رفقة محمد منير

وشاركت ليلى علوي الجمهور بصورة لها مع الكينج محمد منير من كواليس العمل السينمائي الذي جمعهما سويا بعنوان «المصير»، وعلقت عليها: «كل سنة وأنت طيب يا كينج، ربنا يديم عليك النجاح والمحبة، دايما في قلوبنا كلنا وممتعنا بإحساسك وحبك، كل سنة وأنت طيب».

ليلى علوي ومحمد منير في المصير

يذكر أن الفنانة ليلى علوي والفنان محمد منير جمعهما من قبل فيلم المصير، الذي شاركا فيه بجانب نور الشريف ومحمود حميدة وصفية العمري وخالد النبوي وروجينا وأحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج يوسف شاهين.

وطرح الفنان محمد منير مؤخرا أغنية بعنوان للي، وتعاون فيها مع الفنان أكرم حسني الذي تولى كتابة كلمات الأغنية وتلحينها وتصويرها على طريقة الفيديو كليب.