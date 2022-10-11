أستاذ طب نفسي: الشعب المصري «بيعز صرف الأدوية لبعض».. والستات أكتر عرضة للاكتئاب

حذر الدكتور هاشم بحري، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، من تداول أدوية مضادات الاكتئاب بدون استشارة الطبيب، لافتًا إلى أن الشعب المصري «بيعزوا صرف الأدوية لبعض»، مشددًا على أن هذه المسألة تسبب إشكالية في الأدوية النفسية، نظرًا لوجود أدوية ترفع السكر وأدوية تؤثر على الكبد والكلى، وأنه لا يصح الحصول على دواء بدون استشارة الطبيب.

وأوضح بحري، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، أن هناك البعض يتأثرون بسبب هذه الأدوية التي يتناولونها بدون أمر الطبيب، محذرًا من الاستخفاف بهذا الأمر، مشددًا على أن هذه الأدوية خطر جدًا.

أدوية الاكتئاب تؤذي المعدة

وأشار إلى أن أدوية الاكتئاب تؤذي المعدة وأنه يجب في البداية منح نصف قرص في البداية لحين تعود المعدة عليه وزيادة الجرعة بعد ذلك.

ولفت أستاذ الطب النفسي إلى أن السيدات يتعرضن للاكتئاب الوسطي أكثر من الرجال، مضيفًا: «النوع المزمن الستات أكتر لأن الرجالة منكدة عليهم وده الستات بيتضربوا فيه والبوز ممكن يكون اكتئاب أما الاكتئاب العقلي اللي الناس بينتحروا فيه الرجالة قد الستات».

وفسَّر بحري أسباب ذلك، مشيرًا إلى أن ثلثي الأسر المصرية تعتمد على السيدات التي تعمل وترجع للمنزل تتابع أبناءها وطلبات المنزل وتتعرض لضغوط كبيرة، تسبب إصابتها بالاكتئاب بعكس الرجل الذي ليست عليه هذه الضغوط، مؤكدًا أن الحل هو المشاركة في الأعمال والمسؤوليات المنزلية.