طبيب نفسي: الاكتئاب والإدمان والفصام أمراض تسببها مواقع التواصل الاجتماعي

قال الدكتور إبراهيم حمدي راشد، أستاذ مساعد الطب النفسي بجامعة المنصورة، إن المعيار الأساسي في تربية الطفل والمراهق هو معيار القيم والأخلاقيات واستقرار الأسرة، لافتًا إلى أن التكنولوجيا الحديثة أثرت على التربية بصورة كبيرة سلبيًا وإيجابيًا.

وسائل التواصل الاجتماعي مسؤولة عن إصابة مستخدميها بالعزلة

وأضاف حمدي في حوار مع الإعلامية رانيا ببرنامج «مصر كل يوم» على فضائية «مصر الزراعية»، أن وسائل التواصل الاجتماعي لديها قدرة عالية لجذب الأطفال والمراهقين، لافتًا إلى أنها مسؤولة عن إصابة مستخدميها لفترات طويلة بالعزلة.

وسائل التواصل الاجتماعي أحد أسباب المرض النفسي للأطفال والمراهقين

وأوضح أستاذ مساعد الطب النفسي بجامعة المنصورة، أن سلبيات المكوث الطويل أمام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال والمراهقين تطورت من كونها سلبية إلى أمور مرضية، كاشفًا أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت أحد مسببات المرض النفسي بين الأطفال والمراهقين.

ولفت حمدي إلى بعض الأمراض النفسية الناتجة عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي فترات طويلة مثل الاكتئاب والإدمان والفصام، موضحًا أن هناك عوامل بيولوجية واجتماعية لهذه الأمراض إلا أن التعامل بصورة غير صحيحة مع وسائل التواصل الاجتماعي تعمل على استثارة هذه الأمراض للظهور.