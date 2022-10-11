إصابة الكاتب الصحفي سمير رجب بوعكة صحية ونقله للمستشفى

قال مصدر مقرب من الكاتب الصحفي سمير رجب رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطباعة والنشر الأسبق، والتي تصدر عنها جريدة الجمهورية، إنَّه تمّ نقل الكاتب إلى إحدى المستشفيات بعد تعرضه لوعكة صحية خضع على إثرها لفحوصات طبية.

تفاصيل الحالة الصحية لـ سمير رجب

وأوضح المصدر، لـ«الوطن» أنَّ الكاتب الصحفي سمير رجب يعاني منذ فترة من عدم استقرار حالته الصحية وتردده على الأطباء لتشخيص حالته وتلقي العلاج اللازم، إلا أنَّ الأزمة الأخير استعدت نقله للمستشفى حتى يكون تحت إشراف طبي كامل.

حصل على دبلوم معهد الصحافة العالمي من برلين

والكاتب الصحفي سمير رجب سمير ولد في 24 أغسطس بالقاهرة، حصل على ليسانس آداب من جامعة القاهرة، ثم دبلوم معهد الصحافة العالمي من برلين، وتدرج في العمل الصحفي من محرر بجريدة الجمهورية خلال الفترة ما بين 1959 إلى 1968، قبل أن يتولى منصب سكرتير تحرير الجمهورية خلال الفترة من 1968 حتى 1975.

وتولى الكاتب الصحفي سمير رجب منصب نائب رئيس تحرير الجمهورية للعدد الأسبوعي عام 1975 حتى عام 1981، ثم تولى منصب رئيس تحرير جريدة المساء 1981، ثم نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير عام 1986، قبل أن يترأس مجلس الإدارة عام 1989.