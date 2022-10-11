انطلاق فعاليات mcop27.. محاكاة من طلاب جامعة القاهرة لقمة المناخ بشرم الشيخ

انطلقت فعاليات مؤتمر المناخ mcop27 قبل قليل، في جامعة القاهرة، تحت شعار «الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ»، وهو نموذج محاكاة لطلاب جامعة القاهرة لقمة المناخ في شرم الشيخ، بالتعاون مع وزارة البيئة، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، والمعهد القومي للتنمية المستدامة، ومشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.

نموذج محاكاة لـCOP27

ويشارك في نموذج محاكاة مؤتمر المناخ MCOP27، نحو 153 طالبا وطالبة من جامعة القاهرة يمثلون الدول المشاركة في COP 27 ويستعرضون من خلال نموذجي مؤتمر الشباب COY17 ومؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية تغير المناخ COP27، عددا من القضايا المهمة والمتعلقة بتغير المناخ، وعلى رأسها قضية تمويل المناخ.

ويشهد فعاليات اليوم الختامي لنموذج محاكاة طلاب جامعة القاهرة لمؤتمر المناخ: الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي الحوكمة والتنمية المستدامة، وليزلي ريد، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر.