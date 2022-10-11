بحوث الصحراء: المرأة والطفل وكبار السن الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية

قالت الدكتورة هالة يسري أستاذ علم الاجتماع بمركز بحوث الصحراء، إنّ هناك فئات أكثر هشاشة للتعرض لآثار التغيرات المناخية، منها المرأة والطفل وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمزارعين الذين لا يملكون أرضا والصيادين، بسبب ارتباطهم الكبير بالموارد الطبيعية، كما يمكن إضافة المواطنين ذوي الخصائص الاقتصادية الاجتماعية البسيطة.

في العلوم الاجتماعية نهتم بالكيف أكثر من الكم

وأضافت أستاذ علم الاجتماع في مركز بحوث الصحراء خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وهدير أبو زيد: «في العلوم الاجتماعية نهتم بالكيف أكثر من الكم، والأقمار الصناعية ترصد الكم على وجه التحديد، وبالنسبة للمناطق الأكثر تضررا في مصر من التغيرات المناخية، فهي الدلتا، وفقا للأبحاث العلمية، وهو ما ينطبق على العالم أجمع».

العلم يساعدنا في الحفاظ على الدلتا

وتابعت أستاذ علم الاجتماع بمركز بحوث الصحراء، أن العلم يساعدنا في الحفاظ على الدلتا، حيث يتم وضع بلوكات للحفاظ على الشواطئ وهناك برامج كثيرة يتم تنظيمها لهذا الغرض، لأن الدلتا أكثر المناطق خطورة، والكثافة السكانية فيها كبيرة للغاية، وإذا تمت خلخلة هذه الكثافة السكانية فإن مشكلة الزحام ستنتهي، وبخاصة أن هناك فرص استثمارية كبيرة بمختلف أنحاء الجمهورية.