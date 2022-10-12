مريم ومنال.. شقيقتان موهوبتان في رسم البورتريه والهاند ميد

بالرغم من دراستهما الجامعية، وتفوقهما بها، غير أن ذلك لم يخصم من موهبتهما شيئا، فتواصلان إبداعهما، حتى أصبحتا مشهورتين لدى أصحاب المحال والبازارات، ونجحت كل من مريم ومنال مصطفى محمود في لفت الأنظار لموهبتهما من خلال أعمال متميزة.

منال: السبب في تنمية موهبتي للهاند ميد والدتي

أكدت منال مصطفى محمود، المصممة في المجال الإكسسواري لـ«الوطن»، أن السبب في حبي لشغل الهاند ميد، هو اهتمام والدتي بى منذ سن 10 سنوات، حيث كان اصطحابها لى خلال شراء الخامات لإنتاج الاكسسوارات الخاصة والتى تحتاج خامات معينة، وكان لها الفضل دائما في اختيار طريقي في مجال العمل لإثبات نفسي بدأت بكل ما يخص إكسسوار العروسة.

وأوضحت «منال» أنها بدأت مشروعها في مجال الاكسسواري وكل ما يخص إكسسوار العروسة، مع المتابعة والاطلاع الدائم على كل ما هو جديد، ثم كان البحث عن مجال أوسع وجديد فكان الاتجاه إلى شغل ومطالب البازارات وتم عرض تصميماتي ولاقت إقبالا من الجمهور ونيل الإعجاب.

مريم خريجة تربية فنية وموهوبة في الرسم

فيما قالت مريم مصطفى الموهوبة في رسم البورتريه، لـ«الوطن»، اتخرجت من كلية تربية فنية جامعة السويس سنة 2019، وأنا من صغري وأنا بحب الرسم، فمن المرحلة الإعدادية بدأت أرسم بورتريهات، وعشقت مجال الرسم، لذا التحقت بكلية تنمية موهبة الرسم عندى ، واتعلمت فيها النسب وأساسيات الرسم واتعلمت فيها مجالات مختلفة وكانت ولدتي لها الدور الأكبر والفضل عليا في مساعدتي ومساندتي داخل الجامعة وبعد أن تخرجت شجعتني في مجال من مجالات الرسم وهو الحرق على الخشب لأنه مختلف ومميز وفتحت مشروعي الصغير بمساعدتها ليا بأن أبدأ في رسم وكان لديها افكار مختلفة في الرسم على جزع الشجر