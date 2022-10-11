فوز مصطفى كامل بمقعد نقيب المهن الموسيقية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهن الموسيقية فوز الفنان مصطفى كامل بمقعد نقيب الموسيقيين، بعد اكتساحه نتيجة الانتخابات وانتهاء الفرز.

وحصد الفنان مصطفي كامل عدد أصوات بلغت 1220 صوتا، بينما حصل مصطفى حلمي على 623 صوتا فقط .

مصطفى كامل نقيبا للموسيقيين

يذكر أن انتخابات نقابة المهن الموسيقية كانت انطلقت صباح اليوم، وجرى التصويت على مدار يوم كامل، وحضر عدد كبير من الفنانين للإدلاء بأصواتهم واختيار مقعد نقيب الموسيقيين .