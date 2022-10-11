غلق 5 مراكز طبية بدون ترخيص في بني سويف.. بينها «حضانات» وعيادة تجميل

أعلن الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة في بني سويف، عن شن حملة من إدارة العلاج الحر بالمديرية، على مدار يومين، على عدد من المنشآت والمراكز الطبية الخاصة بمراكز ناصر وببا وإهناسيا، ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة.

غلق مركز للحضانات و3 مراكز للنساء والتوليد

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن تلك الحملات أسفرت عن غلق مراكز طبية خاصة، بينها مركز للحضانات لمخالفة اشتراطات الترخيص وعدم التزام بسياسة مكافحه العدوى بالمركز، و3 مراكز للنساء والتوليد لوجود مخالفات مكافحة عدوى ومخالفة الاشتراطات الصحية والترخيص، علاوة على ضبط مركز للتجميل يدار من قبل أشخاص غير أطباء وببيع أدوية ومنتجات غير مرخصة لدى الوزارة.

غلق مجمع عيادات طبية لإدارته بدون ترخيص

كما تمكنت الحملات من غلق مجمع للعيادات يدار بدون ترخيص من قبل طالبة بكلية الطب ومعمل غير مرخص، فضلاً عن تحريز أدوية مخدرة وأخرى خاصة بالتأمين الصحي والمستشفيات فقط، وأدوية مهربة ممنوع تداولها.

وأكد وكيل وزارة الصحة في بني سويف على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم عمل محاضر إثبات حالة وتحريز تلك المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

استمرار الحملات التفتيشية على المنشات الطبية

من جانبه وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة امتداد الحملات للقرى والعزب، وإعداد تقارير دورية عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام، خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة.

وأشار محافظ بني سويف، في بيان صحفي، إلى أن المحافظة تتبنى تنفيذ خطة رقابية في هذا الشأن تشارك فيها كافة الجهات المعنية وذات الصلة، مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.