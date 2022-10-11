هاني شاكر يهنئ مصطفى كامل بفوزه بمقعد نقيب الموسيقيين

حرص نقيب المهن الموسيقية السابق هاني شاكر على تهنئة مصطفى كامل بعد فوزه بمقعد نقيب الموسيقيين، وذلك في انتخابات نقابة المهن الموسيقية التي أقيمت على اليوم الثلاثاء.

رسالة هاني شاكر لـ مصطفى كامل

وكتب الفنان هاني شاكر منشورا عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك، قال فيه: «أخي الحبيب والصديق العزيز مصطفى كامل، ألف مبروك الفوز بمقعد نقيب الموسيقيين».

وتابع: «تمنياتي لك بالنجاح والتوفيق واستمرار مسيرة الإنجازات لصالح أعضاء الجمعيه العمومية».

انتخابات الموسيقيين

يذكر أن انتخابات نقابة المهن الموسيقية انطلقت منذ صباح اليوم الثلاثاء، وامتدت على مدار ساعات طويلة، وذلك بحضور عدد كبير من الفنانين الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم، وكانت المنافسة مشتدة بين الثنائي مصطفى كامل ومصطفى حلمي إلا أن الأول حسم الأمر لصالحه.