هاني شاكر يزور ميادة الحناوي في منزلها بسوريا (صور)

زار الفنان ⁧‫هاني شاكر‬⁩، الفنانة السورية ‫ميادة الحناوي‬⁩ في منزلها بدمشق، حيث يتواجد بسوريا لإحياء حفلين في دار الأوبرا هناك.

إحياء هاني شاكر حفلين في سوريا

وأحيا الفنان هاني شاكر حفلين، أمس وأول أمس، في العاصمة السورية دمشق، بدار الأوبرا، وذلك بعد غياب 15 عاما، وشهد الحفلان زحاما كبيرا، حيث كان في استقباله فور وصوله المطار، منذ يومين عدد من منظمي الحفل، ورحبوا بتواجد أمير الغناء العربي على الأراضي السورية، والتقطوا صورًا تذكارية معه، وتحدثوا في بعض التفاصيل المتعلقة بالحفل.

حفل هاني شاكر بسوريا كامل العدد

وكان الحساب الرسمي للفنان هاني شاكر، نشر على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» صور الحفل الأول، معلقا: «صور من الحفل الأول لأمير الغناء العربي هاني شاكر على مسرح دار أوبرا دمشق».

هاني شاكر يهدي أغنية خاصة للشعب السوري في أولى حفلاته الغنائية

كما أهدى هاني شاكر أغنية خاصة للشعب السوري في أولى حفلاته الغنائية، بعنوان «عاشت سوريا تحيا مصر»، من كلمات الشاعر صفوح شغالة، ألحان محمود الخيامي، جرى تسجيلها فى أحد استوديوهات الصوت مع المهندس مصطفى رؤوف، حيث يقول مطلعها «مصر وسوريا ما بينهم وحدة، من البدايات وحروبهم شاهدة، دول شعبين وهمومهم واحدة، مصر وسوريا حكاية بجد»، وذلك حسبما صرح شاكر لـ«الوطن».