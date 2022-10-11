«القاهرة للدراسات»: مصر حققت نموا برغم الأزمات العالمية ولدينا وفرة في السلع

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن المؤسسات الدولية تُقيم الوضع الاقتصادي من وقت لآخر لتستفيد منها الصناديق الاقتصادية، لافتا إلى أن العام المالي الحالي يشهد أزمة اقتصادية عالمية بعد الانتهاء من أزمة كورونا التي أثرت تداعياتها على مختلف القطاعات.

نمو الاقتصاد المصري

وأوضح «السيد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة» أن البنك الدولي أكد أن نمو 6.6% هي نسبة جيدة جدا للاقتصاد المصري في ظل الأزمات الراهنة التي يشهدها العالم، لافتا إلى أن البنك الدولي يتوقع هذا العام أن تكون نسبة النمو العالمي 4.8%.

زيادة حجم السلع والخدمات المقدمة

وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن النمو الاقتصادي هو زيادة حجم السلع والخدمات المقدمة داخل الدولة في ظل وجود الأزمات العالمية، لافتا إلى أن المعدل العالمي للنمو انخفض بسبب تلك الأزمات، والمواطن سيشعر بحجمه في مدى توافر السلع والخدمات والدخل المتوفر لشراء تلك السلع أو الخدمات.

وفرة من السلع الغذائية الأساسية

وأكد عبد المنعم السيد، أن الدول الأوروبية تعاني حاليا من نقص في السلع الغذائية الأساسية، بينما مصر لديها وفرة من السلع الغذائية الأساسية بكميات كافية، وأن الدولة المصرية تعمل على ضخ الاستثمارات في الموازنة العامة لزيادة الدخل الخاص بالأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، والبنك الدولي أشاد بجهود الحكومة المصرية في توفير السلع والذي أثر بشكل ملحوظ على عدم ارتفاع معدل التضخم داخل مصر.