وزير التموين: البنك الدولي يريد منح مصر قروض ميسرة للدعم

قال علي المصيلحي وزير التموين، إن البنك الدولي يريد أن يمنحنا قروضا ميسرة بفترة سماح كبيرة كبرنامج للدعم، وبالتالي يجب أن تظل منظومة دعم الخبز كما هي دون تعديل: «وإحنا وافقنا وأكدنا أنه لن يكون تغيير بها في القريب».

وأضاف «مصيلحي» خلال اجتماع لجنة الزراعة اليوم: «لو حدث تغيير في المنظومة يستطيع البنك أن يعيد تفكيره في البرنامج مرة أخرى؛ فهو يريد ضمانات لدعم المجتمع».

تعليق ممثل وزارة التعاون الدولي

وقالت نفرت زكريا ناصر، ممثل وزارة التعاون الدولي في الاجتماع، إن هذا القرض له أهمية خاصة، وبدأ التفاوض حوله في مارس الماضي، وكان من أسرع القروض التي تفاوضنا عليها.

تحسين إنتاج محصول القمح

وأضافت أن المشروع يهدف إلى أكثر من هدف؛ منها شراء القمح، وبناء صوامع جديدة، بجانب تحسين إنتاج محصول القمح، وإنشاء أجهزة إنذار مبكر تساعد الفلاح على مواجهة سوء الأحوال الجوية للحفاظ على المحصول.

وتابعت أنه من الأمور التي احتاجت تفاوضا كبيرا، حق البنك في تعليق المشروع عند حدوث أية مشكلات بالمشروع فيما يتعلق بمنظومة الخبز وله حق التحفظ.