خروج أكبر قائمة عفو رئاسي من السجون وسط فرحة الأهالي.. تضم 70 شخصا «صور»

أعلن طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، بدء خروج المعفو عنهم من المحبوسين احتياطيا ضمن قائمة العفو الأخيرة والتي تضم 70 شخصا.

وقال الخولي إن تلك القائمة تعد أكبر دفعة منذ بدء إعادة تفعيل لجنة العفو، للإفراج عن المحبوسين احتياطيا، على ذمة قضايا الرأي، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من غير المتورطين بقضايا العنف والإرهاب، ولا ينتمون لجماعات إرهابية.

ومن جانبه، أكد المحامي طارق العرضي، عضو لجنة العفو، أن اللجنة تستعد للإعلان عن خروج عدد من الدفعات المتتالية خلال هذا الشهر.

قرار العفو يأتي استكمالاً للجهود المبذولة على مدار الأشهر الماضية

وقال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، لـ«الوطن»، إنه من المنتظر خروج القائمة اليوم، بالإضافة إلى عدد من القوائم متوقع خروجها تباعا على مدار الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا استمرار عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، استكمالاً للجهود المبذولة على مدار الأشهر الماضية والتي نتج عنها انفراجة ملموسة في ملف المحبوسين احتياطيا، كما أكد استمرار عملها خلال الفترة المقبلة في احتواء ودمج العناصر المُفرج عنها طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية والتي يتم تنفيذها بالتنسيق مع أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية بالأمر.

وفي سياق متصل، جددت «العفو الرئاسي» شكرها لرئيس الجمهورية، النائب العام، ووزير الداخلية على جهودهم الحثيثة والمُقدرة لإنجاح عمل اللجنة، كما تؤكد اللجنة تطلعها للمزيد من الإفراجات خلال الفترة المقبلة.