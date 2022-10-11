«العفو الرئاسي»: الإفراج عن 70 من المحبوسين خلال ساعات

أعلن المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، الإفراج عن 70 من المحبوسين في عدد من القضايا خلال ساعات من الآن، بعد تنسيق لجنة العفو مع أجهزة الدولة والنيابة العامة، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إذ قال في منشوره: «خلال ساعات بإذن الله، إعلان أسماء قائمة تضم 70 محبوسا احتياطيا يتم الإفراج عنهم ضمن مبادرة العفو الرئاسي».

الوطن يتسع للجميع

العفو الرئاسي يأتي ضمن شعار أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي «الوطن يتسع للجميع» في حفل إفطار الأسرة المصرية 26 أبريل الماضي، معلنا من خلاله الدعوة لإعادة تفعيل وتشكيل لجنة العفو الرئاسي، وتوسيع قاعدة عملها، انطلاقاً من قاعدة تؤسس لجمهورية جديدة تنص على أن «الاختلاف في الرأي لا يُفسد للوطن قضية».

وبدأت لجنة العفو الرئاسي تحركاتها السريعة لبدء عملها فور إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي إعادة تفعيلها، وعقدت اجتماعا عاجلا، وأعلنت عددا من الخطوات للتواصل مع اللجنة وإرسال طلبات العفو، إذ تتلقى اللجنة أسماء الشباب المحبوسين من الأحزاب والقوى السياسية والمجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أن تقدم قائمة جديدة للعفو كل فترة.