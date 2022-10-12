«فاطمة» حفظت القرآن بـ3 قراءات وتفوقت في دراستها: «أستعد للإجازة الرابعة»

تجلس في هدوء، تمسك بيدها المصحف الشريف، تبدأ في ترتيل آيات القرآن الكريم بثلاث قراءات مختلفة، إذ حرصت «فاطمة» البالغة من العمر 21 عامًا، على حفظ القرآن بعد أن تعلمته وتتلمذت على يد الشيخ حافظ سلامة، شيخ المجاهدين ورمز المقاومة الشعبية في السويس، لتحصل الفتاة العشرينية على إجازة في حفظ المصحف بثلاث قراءات فضلًا عن إجازة في السيرة النبوية.

«فاطمة» حفظت القرآن بثلاث قراءات

تحكي فاطمة عادل، أنها بدأت رحلتها الدراسية في مدرسة «فتية الإسلام الخاصة» التي أسسها الشيخ حافظ سلامة الملقب بـ«شيخ المقاومة الشعبية» في السويس، نظرًا لبطولاته في التصدي للعدو الإسرائيلي خلال فترة حرب أكتوبر عام 1973: «كنا بناخد مادة القرآن الكريم من الحضانة وكمان في تحفيظ في الإجازات الصيفية، وقدرت إني أحفظ القرآن وأنا في الثانوية العامة».

التحقت الفتاة العشرينية بإحدى دور تحفيظ القرآن الكريم، وحصلت على إجازة في قراءة «حفص عن عاصم» تحت إشراف الدكتور كمال بربري حسين العمري عميد معهد القرآن بالسويس والقاهرة ووكيل وزارة الأوقاف الأسبق، كما حصلت على إجازة في قراءة القرآن براوية «شعبة بن عياش الكوفي»: «بستعد حاليًا لنيل الإجازة في القرآن براوية قالون بن نافع، وقدرت أحصل على إجازة في السيرة النبوية الشريفة».

رحلة التفوق والماجستير

التزامها بحفظ آيات كتاب الله، لم يكن عائقًا أمام «فاطمة» للتفوق الدراسي، إذ التحقت بكلية علوم الثورة السمكية والدراسات البحرية قسم المصايد الداخلية في جامعة السويس، وحصلت على بكارلويورس علوم الثروة السمكية بتقدير جيدًا جدًا مع مرتبة الشرف وكانت الأولى على قسمها والرابعة على دفعتها: «بحضر حاليا رسالة ماجستير في علوم المصايد الداخلية».