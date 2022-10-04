جامعة السويس تعلن موعد الكشف الطبي للطلاب المرشحين للالتحاق بصفوفها

أعلنت جامعة السويس، عن موعد الكشف الطبي للطلاب الجدد، والمرشحين للالتحاق بكلياتها، من خريجي الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية.

وكشفت جامعة السويس، عن موعد الكشف الطبي على الطلاب الجدد من حملة الدبلومات الفنية والشهادات المعادلة وخريجي مدارس المتفوقين، المرشحين للالتحاق بكليات الجامعة، وذلك يوم الأحد المقبل.

وأشارت إلى أنه سيتم فتح التسجيل الإلكتروني للكشف الطبي يوم الأحد المقبل، موضحة الخطوات التي يجب مراعتها من الطلاب أثناء التسجيل، على النحو التالي

الخطوة الأولى: قبل التسجيل للكشف الطبي المقرر على الطلاب الجدد يرجى قراءة الخطوات الموضحة بالدليل من خلال الرابط التالي

https://suezunivedueg-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/karima_oraby_sci_suezuni_edu_eg/EXyqDCLfEpRNntBoLvFInG4BLGuhY9R6uWhWlLaU8v_9LA?e=aIOdLn

الخطوة الثانية: على من يرغب في معرفة خطوات التسجيل من خلال الفيديو، عليه الدخول على الرابط التالي

https://suezunivedueg-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/karima_oraby_sci_suezuni_edu_eg/EVU-Izhh7ZZKvZjWthm7SDEBxQ5cmrLO1ahf8JCSz58Ljg?e=xWVlfv

الخطوة الثالثة: عقب قراءة الدليل ومشاهدة الفيديو التوضيحي، يرجى الدخول على الرابط التالي للتسجيل

https://sis.suezuni.edu.eg/Defaultapplicant.aspx

الخطوة الرابعة: عند مواجهة أي مشكلة في خطوات التسجيل أو الدفع، يرجى تعبئة النموذج التالي وإرساله على الرابط التالي، وسيتم حل المشكلة والرد

https://forms.gle/NZL81EXNzRwN9oqs6