ضبط 15 ألف قضية سرقة تيار كهربائي في 24 ساعة

اضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 1893 قضية متنوعة الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، وضبط 15 ألفا و247 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد.

131 قضية ضرائب

وضبطت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم 131 قضية في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب».

الإدارة العامة لشرطة التعمير

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير عن ضبط 251 قضية متنوعة وضبط مخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مباني – محلات بدون ترخيص).