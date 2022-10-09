جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع.. ضبط 828 عنصرا إجراميا و12 تشكيلا عصابيا (فيديو)

جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة.

ومن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 828 عنصرا إجراميا ومصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بنطاق 25 مديرية أمن، وسبق اتهامهم في العديد من القضايا؛ أبرزها قتل وسرقة بالإكراه وسلاح ومخدرات.

وضبطت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهمين 314 قطعة سلاح ناري، وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة، وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، جرى ضبط 111 متهما ومعهم أسلحة نارية ومواد مخدرة.

وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 990 قطعة سلاح ناري أبرزها 2 رشاش و18 بندقية قناصة و114 بندقية و93 بندقية آلية و64 مسدسا و699 فردا محلي الصنع و135 خزينة و1780 قطعة سلاح أبيض.

ضبط 3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية

كما جرى ضبط 3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع، وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 444141 حكما قضائيا من بينها 1744 حكم جناية و161333 حكم حبس و216517 حكم غرامة و64547 حكم مخالفة.

وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 12 تشكيلا عصابيا ضمت 30 متهما ارتكبوا 32 حادث سرقة، وجرى كشف غموض 79 حادثا ما بين حريق عمد وقتل وسرقة بالإكراه وانتحال صفة، وضُبط مرتكبوها بإجمالي 109 متهمين.

جهود كبيرة في مكافحة المخدرات

وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 2890 قضية اتجار في المواد المخدرة بإجمالي 3188 متهما، من بينها قرابة 220 كجم مخدر حشيش وأكثر من 3266 كجم من نبات البانجو وكمية من مخدر الهيروين وزنت ما يقرب من 115 كجم، وضبط 24 كجم من مخدر الآيس، إضافة إلى ما يزيد على 42.5 كجم من مخدر الاستروكس.