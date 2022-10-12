الإجراءات المطلوبة للحصول على مساعدات صندوق التكافل بـ«زراعة الإسكندرية»

أعلنت كلية الزراعة، جامعة الإسكندرية الإجراءات المطلوبة للحصول على مساعدات صندوق التكافل الاجتماعي لرفع الضرر عن الطلاب وأولياء الأمور، وخاصة ممن توفى والده يمكنه الاستفادة من هذه المساعدات.

ووفق إخطار رسمي من الكلية للطلاب فيسحب الطالب استمارة البحث الاجتماعي من قسم رعاية الشباب ويتم ختمها من إدارة شئون الطلاب وتقديم المستندات المطلوبة وهي:

الأوراق المطلوبة للحصول على مساعدات صندوق التكافل

1. بالنسبة للوالد أو الوالدة العاملة إحضار مفردات مرتب بتاريخ حديث مختوم من جهة العمل.

2. بالنسبة للوالد العامة بأعمال حرة إحضار بحث اجتماعي من الوحدة أو الشئون الاجتماعية التابع لها السكن.

3. بالنسبة للوالد المتوفى إحضار صورة من شهادة الوفاة.

4. بالنسبة للأم غير العاملة إحضار برنت من التأمينات الاجتماعية باسم الوالدة يفيد أنها لا تعمل ولا تحصل على معاش وغير مؤمن عليها.

5. بالنسبة للوالد العامل الزراعي إحضار بحث اجتماعي من الوحدة الاجتماعية التابع لها السكن وورقة حيازة زراعية من الجمعية الزراعية تفيد بوجود حيازة من عدمه.

6. إحضار صورة من الرقم القومي للطالب والأب والأم والأخوة أو صور شهادات الميلاد للأخوة دون السن.

ويكون آخر موعد لاستلام الأبحاث الاجتماعية يوم الخميس 27 أكتوبر الجاري وذلك على جميع المستويات الدراسية، وعلى الطلاب المتقدمين للأبحاث الاستعلام عنه خلال شهر من تاريخ التقديم.