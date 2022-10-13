رفض الطعون الثلاثة المقدمة في انتخابات نقابة الصحفيين بالإسكندرية 

قالت بسمه الشريف، مقرر عام النشاط بنقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية، وعضو اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لصحفيين الإسكندرية، أن النقابة العامة رفضت الطعون الثلاثة المقدمة خلال الفترة المقررة والتي انتهت ظهر أمس الأربعاء، على أن تنطلق الانتخابات في موعدها 30 أكتوبر المقبل.

وأضافت «الشريف»، اليوم الخميس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الطعون التي رُفضت تمثلت في طعن حمدي قاسم، عضو الجمعية العمومية ضد المرشح الثاني على عيسى، صحفي حر، على منصب نقيب الصحفيين ، باعتبار أنه فاقد أحد شروط الترشح على المنصب، وهي بلوغة سن المعاش، إضافة إلى عمله كصحفي حر غير تابع لجريدة.

طعون رُفضت في انتخابات الصحفيين بالإسكندرية

وأشارت «الشريف» إلى رفض الطعن الآخر المقدم في انتخابات نقابة الصحفيين بالإسكندرية، من المرشح على عيسى ضد المرشح رزق الطرابيشى، الصحفى بجريدة الوفد، على مقعد نقيب الصحفيين أيضًا، إضافة إلى تقدم على عيسى بطعن آخر يرفض فيه مشاركة أعضاء النقابة بالبحيرة وطنطا فى انتخابات النقابة الفرعية بالإسكندرية.

المرشحون في انتخابات الصحفيين بالإسكندرية

وأوضحت عضو اللجنة المشرفة على انتخابات، أن المتقدمين للترشح على منصب مقاعد العضوية 6 أعضاء، وهم عزت السمري، وشيرين العقاد الصحفية بجريدة الكرامة، وخالد الأمير، ونيڤين كميل، وهدى الساعاتي، وشوكت سعد، فيما تنازل محمد محمود، أحد المرشحين على منصب نقيب الصحفيين بالإسكندرية.

يذكر أن الإنتخابات تقام في 30 أكتوبر الجاري، وذلك بحضور نسبة 50% وفي حال عدم إكتمال الجمعية العمومية تجرى جولة الإعادة فى 13 نوفمبر المقبل.